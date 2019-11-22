Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır” dedi.

Bağlıkaya, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerli turistin fiyatların yüksek olduğu dönemlerde tatil yaptığını, yabancı turistin de o dönemde pahalıya geldiğini belirtti.

Fiyatlara döviz ve TL bazında bakıldığında 2019’da ciddi artış yaşandığını ifade eden Bağlıkaya, "Önümüzdeki sene aynı oranda artışların olacağını zannetmiyorum. Dövizde stabilite var. Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yılki gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır. Hem ciroya hem konaklama vergisinin ne kadar etkisi varsa o kadar onların da yansıması olacaktır" dedi.

Uzun dönem olarak bakıldığında Türkiye için en güvenilir pazarlardan birisinin iç pazar olduğunu kaydeden TÜRSAB Başkanı, "Hep Rus pazarı, Ukrayna pazarı diyoruz ama en güvenilir pazar iç pazardır. Hiçbir siyasi hareketten, bölgede yaşanan sorunlardan iç pazar etkilenmiyor. Onun dışındaki bütün pazarlar kırılgan pazar" diye konuştu.

Bağlıkaya, yerli turistin turizm için önemli olduğunu vurgulayarak, yerli turizmin her geçen gün artacağına inananlardan olduğunu söyledi.

Yerli turizmi bölgesel tur paketlerinin tetiklediğini aktaran Bağlıkaya, "2 senede bu 3 katına çıktı. Bizim çabalarımızla çıktı demiyorum. Zaten doğal bir artış vardı ama geçen kış boyunca 35 BTK’mızın içindeki acenteleri bulunduğu bölgenin dışında ziyarete götürdük. Acenteleri, iç turizmi hareketlendirmeleri için birbirleriyle tanıştırdık. Bir sürü acente kendi bölgesinin dışındaki yeri tanımıyordu. Trabzon’daki acente Trabzon’dan başka bir şey satmıyor. Bu gezilerden sonra Gaziantep turu satmaya başladılar. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir seyahat ediyordu şimdi tüm Türkiye seyahat etmeye başladı. Böylelikle acenteler arasında ciddi bir hareket başlattık" dedi.