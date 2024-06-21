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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türksat 6A ABD'de - İş-Yaşam Haberleri

        Türksat 6A ABD'de

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antonov An-124 tipi uçakla 4 Haziran gecesi yola çıkan Türksat 6A uydusunun SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda son testlerinin yapıldığını söyledi. Türksat 6A uydusunun SpaceX hangarında olduğunu bildiren Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz artık gün sayıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A uydumuzu Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna göndereceğiz. Yüzde 81'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydumuz 15 yılı aşkın süre boyunca hizmet edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:14
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat-6A Uydu Projesi'nin planlanan bir şekilde ilerlediğini belirterek, 4 Haziran’da Antonov An-124 tipi uçak ile Türkiye’den uğurladıkları uydunun, 19 saatlik yolculuğun ardından ABD’nin Florida Eyaleti’nde bulunan SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildiğini anımsattı.

        SpaceX Falcon 9 Roketiyle Fırlatılacak

        Türksat 6A uydusunun faaliyetlerinin Bakanlığın yanı sıra proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacak ve mevcut kapasiteyi artıracak Türksat 6A’nın mevcut proje takvimine göre temmuz ayının ikinci haftasında Space X firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya göndermeyi planladıklarını söyledi.

        10 günlük uzay yolculuğu sonrası yörünge testleri yapılıyor

        Türksat-6A’nın üretim süreci sonrasında 400’e yakın çevresel ve fonksiyonel testi başarıyla tamamladığını anımsatan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu taşıyan Antonov An-124 tipi uçak yaklaşık 19 saatlik seyahatin ardından SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na inmişti. Yaklaşık 4 saat süren indirme işleminin ardından Türksat 6A uydumuz SpaceX’in hangarındaki yerini almıştı. Burada da seyahat sonrası testler gerçekleştiriliyor. Testlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının ikinci haftasında uydumuzu uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

        Uydunun uzaya gönderilmesinin ardından yaklaşık 10 gün sürecek yolculuğun da başlayacağının altını çizen Uraloğlu, yörüngesine ulaştıktan sonra da yörünge testlerine başlamasının planlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Testlerin ardından Türksat tarafından yörüngede teslim alarak Türksat 6A uydusunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Faaliyete geçmesi ile birlikte Türksat 6A uydusu ile Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65’inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Ku Band kapasitesi ile yayıncılık sektörüne hizmet verecek. Uydumuz 7,2 kW güç kapasitesi ile 15 yıl boyunca hizmet verecek."

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