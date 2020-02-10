10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporunu yayınladı. Rapora göre gelir olarak en büyük 250 perakende şirketi 2018 mali yılında yüzde 4,1 oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyon ABD doları gelir elde etti. Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelir ise ortalama 19,0 milyar dolar oldu. Türkiye’den BİM ve A101 bu yıl da dev markaların yer aldığı listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 oranında katkıda bulundu. En büyük 10 perakendecinin bileşik net kâr marjı bir önceki yıla göre 0,5 puan daha arttı.
Tüm liste içerisinde hem listeye giren şirket sayısı (136) hem de ortalama gelir (23,2 milyar dolar) açısından öne çıkan sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 136 şirket, toplam gelirin yüzde 66,5’ini oluşturdu.
Dünyanın en büyük ilk 250 perakende şirketinin 88’i Avrupa’dan listeye girerken, bu şirketler listenin yüzde 34,4’ünü oluşturdu. ABD’li şirketlerin ortalama gelir büyüklüğünün ise 27,6 milyar dolara ulaşması dikkat çekti.
En hızlı büyüyen 50 şirketin son 5 yılki büyüme ortalaması yüzde 19,4 ile 250 şirketin yüzde 5 olan ortalama büyümesinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu büyümedeki en önemli faktör E-ticaret’teki büyüme olarak öne çıktı.
BİM VE A101 DEVLER ARASINDA
Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, “Türkiye’den iki şirket 2018’de yaşanan ekonomik yavaşlama ve TL’de yaşanan değer kaybına rağmen Dünyanın en büyük perakende şirketleri arasında yer almaya devam etti. BİM 2013-2018 yılları arasında yüzde 22,2’lik büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu.” dedi.
Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise; Perakende sektöründe ilk sıralardaki oyuncuların yerlerini korumaya devam ettiklerini görüyoruz. 2019’da yavaşlayan dünya ekonomisi, 2020 için de yavaşlama sinyalleri veriyor. Dünya ekonomisinin az da olsa pozitif büyümeyi yakalayabileceği düşünülse de, bu zorlu ortamda sektör oyuncuları yeni iş alanları ve pazarlar geliştirmek istiyorsa dijital etkinliklerini arttırmak durumundalar. 2019 yılında tüketicilerin beklentilerini tahmin etmek hiç olmadığı kadar önem kazandı. Dünya ticaretindeki ülkelerin uyguladığı korumacı politikaların, düşük enflasyon ve borçlanma maliyetleri ortamının devam etmesi bekleniyor. Ancak düşük borçlanma maliyetlerine rağmen, işsizliğin azaldığı ülkeler dahil olmak üzere düşük maaş artış oranları ve buna bağlı tüketici harcamalarındaki zayıflık nedeniyle yatırım harcamaları nispeten zayıf kalacak ve ekonomik büyüme dünya genelinde kısıtlanacaktır” diye konuştu.
Gelir düzeyine göre sıralama
Şirket adı
Menşei
2018 yılı perakende geliri
(milyon ABD $)
1
Wal-Mart
ABD
514,405
2
Costco
ABD
141,576
3
Amazon
ABD
140,211
4
Schwarz
Almanya
121,581
5
The Kroger
ABD
117,527
6
Walgreens
ABD
110,673
7
The Home Depot Inc
ABD
108,203
8
Aldi Group
Almanya
106,175
9
CVS Health
ABD
83,989
10
Tesco PLC
İngiltere
82,799
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