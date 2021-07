Türkiye’de kullanımı 11 kat arttı!

HABERTURK.COM

2017 yılında kullanıma açılan yerli kripto para alım satım platformu Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2021”in sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Online yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı bir yılda 11 katına çıktı. Geçtiğimiz yıl işlem yapanların oranı yüzde 0.7 iken, bu yıl sonuç yüzde 7.7 oldu.

Araştırma kripto para işlemi yapan kadınların oranında ciddi bir artış yaşandığını da ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl kripto para işlemi yapan her 10 kişiden 2’si kadınken bu yıl oranın 10’da 4’e yükseldiği görüldü.

MEMNUNİYET YÜZDE 74

Araştırma kullanım deneyimine dair sonuçlar da içeriyor. Araştırmaya göre kripto para işlem deneyiminden memnuniyet oranı yüzde 74. Kuşaklar bazında ele alındığında memnuniyet oranının en yüksek olduğu kuşağın Y olduğu görüldü. Y Kuşağı’nın yüzde 76.2’si işlem deneyiminden memnun kalırken, bunu 75.9 ile X Kuşağı takip ediyor. Z Kuşağı’nın ise yüzde 58.3’ü memnun.

Araştırmada kullanıcılara memnuniyet sebepleri de soruldu. “Kârlılık” yüzde 41.3 ile öne çıkarken bunu yüzde 10 ile “işlem kolaylığı”, yüzde 4.3 ile güvenilirlik takip etti.

EN ÇOK ALT-SAT YAPILIYOR

Araştırma, kripto para kullanım nedenlerine ve tercihlerine dair de veriler sundu. Buna göre, Türkiye’de kullanıcılar yüzde 64 ile en çok “al-sat işlemi” yapıyor. Verilen çoklu yanıtlara göre yatırım amaçlı kripto para işlemi yapanların oranı ise yüzde 50.3. Yatırım işlemi yapanların oranı bir yılda iki katına çıktı.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği kripto para ise Bitcoin. Her 10 kişiden 7’si Bitcoin’le işlem yapıyor. Her 10 kişiden 2’sinin Ethereum ile, yine her 10 kişiden 1’inin XRP ile işlem yaptığı görüldü. Araştırma ayrıca kripto parayı duyan her 5 kişiden 1’inin kripto para işlemi yapmak istediğini ortaya koydu.

GÜVEN ORANI DÜŞTÜ

Öte yandan araştırmanın yapıldığı 30 Nisan-27 Mayıs döneminin hemen öncesinde Türkiye’de bazı platformların yarattığı kullanıcı mağduriyetleri de sonuçlara etki etti.

Kripto paraya “güvenirim” ya da “çok güvenirim” yanıtını verenlerin oranı bir yılda 34.2’den yüzde 25.3’e düştü.

Kripto para kullanımının önünde yasal bir engel olmamasına rağmen her 4 kişiden 1’i ise “yasal olmadığını” düşünüyor.

REGÜLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bir yılda kripto paraya olan ilgi ciddi biçimde arttı. Bunda hem platformların iletişim faaliyetlerinin hem kripto paralardaki hareketliliğin etkisi oldu. Türkiye’nin kripto paralar konusunda öncü bir rol oynama potansiyeli olduğunu görüyoruz. Nisan ayında bazı platformlar kullanıcı mağduriyetlerine yol açtı. Bu da araştırma sonuçlarına olumsuz şekilde yansıdı. Kripto paraya ilgi artarken güvenin tam anlamıyla sağlanması için regülasyonun gerekliliğini bir kez daha görüyoruz” dedi.

Oral, “Kripto parayla işlem yapan kişilerin memnuniyet oranı hayli yüksek. Kripto parayı duyanların da dikkate değer bölümü gelecekte işlem yapmak istiyor. Bu motivasyonu desteklemek ve kripto para ekosistemine güvenle adım atmalarını sağlamak öncelikli sorumluluğumuz” diye konuştu.

12 ilde gerçekleşen araştırma için kripto para ya da Bitcoin’i duyan 1000 kişiye ulaşıncaya kadar 1429 kişiyle görüştüklerini belirten Akademetre Kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin, “Türkiye’de kripto para bilinirliğini, algısını, yatırım aracı olarak görülme eğilimini ölçmek konusunda Türkiye’yi temsil edecek kentlerde ve yeterli örneklem grubuyla çalıştık. Sonuçlar kripto paraya dair motivasyon ve bariyerleri de net şekilde gözler önüne serdi” dedi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Araştırmada ortaya çıkan diğer bulgular şöyle:

- Her 5 kişiden 4’ü blokzincir teknolojisini hiç duymadı (yüzde 80.2).

- Kripto parayı duyan her 10 kişiden 1’i işlem yapıyor (yüzde 11).

- Her 10 kişiden 3’üne göre kripto para piyasası kârlı (yüzde 28.7).

- Kripto para işlemlerinde zaman ve mekân sınırlaması olmaması en önemli avantajlar olarak görülüyor. (Yüzde 77.2 ve yüzde 75.2).

- En çok işlem yapanlar üniversite mezunları (yüzde 49).

- Sosyoekonomik statü gruplarında C1 en çok işlem yapan grup (yüzde 43).

- Kripto para işlemini en çok “ücretli çalışanlar” yapıyor (57.3). Emeklilerin ve öğrencilerin de dahil olduğu “çalışmayanlar”ın oranı ise geçtiğimiz yıla oranla 2 katına ulaştı (yüzde 29.4).

- İşlem yapmayı bırakma sebebi: Sıkı takip gerektirmesi (yüzde 9.3).