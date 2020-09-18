AA

Türkiye'de esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 2 milyona yaklaşırken, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en fazla olan il yüzde 4,3 ile Burdur, en az olduğu il ise yüzde 0,97 ile Şırnak olarak belirlendi.

AA muhabirinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 31 Ağustos itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120'ye ulaştı. Bu esnaflara ait 2 milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti.

Esnaf sayısı, nüfus yoğunluğuna göre en fazla il Burdur olarak belirlendi. Yaklaşık 271 bin nüfusa sahip Burdur'da esnaf sayısı 11 bin 638'i bulurken, bu rakamın kentin nüfusuna oranı yüzde 4,3 oldu. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 4,21 ile Muğla, yüzde 4,01 ile Çanakkale, yüzde 3,96 ile Artvin ve yüzde 3,91 ile Edirne olarak kaydedildi.

Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il olarak sıralamada yer aldı. Kentteki esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 5 bin 146 oldu. Buna göre Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,97'si esnaflık yapıyor. Şırnak'ı yaklaşık yüzde 1,01 ile Batman yüzde 1,29 ile Diyarbakır, yüzde 1,36 ile Ağrı, yüzde 1,42 ile Siirt takip ediyor.

NÜFUSUN YÜZDE 2.3'Ü ESNAF

İllere göre incelendiğinde Türkiye'de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 12'sini oluşturuyor.

İstanbul'u 121 bin 527 esnafla İzmir, 100 bin 535 esnafla Ankara, 84 bin 901 esnafla Antalya ve 77 bin 290 esnafla Bursa takip etti.

Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta sadece 2 bin 1 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 302 esnafla Tunceli, 2 bin 436 esnafla Ardahan, 3 bin 418 esnafla Gümüşhane ve 3 bin 436 esnafla Iğdır izledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2,3'ünü oluşturuyor. Bir başka ifadeyle Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 2'si esnaflıkla ekmeğini kazanıyor.

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf sayısına sahip iller şöyle:

İL Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı İlin Nüfusu Esnaf/Nüfus (Yüzde) Oda Sayısı BURDUR 11.638 12.875 270.796 4,30 25 MUĞLA 41.420 50.730 983.142 4,21 36 ÇANAKKALE 21.716 25.054 542.157 4,01 32 ARTVİN 6.760 7.287 170.875 3,96 18 EDİRNE 16.199 17.477 413.903 3,91 34

Nüfus yoğunluğuna göre en az esnaf sayısına sahip iller şunlar:

İL Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı İlin Nüfusu Esnaf/Nüfus (Yüzde) Oda Sayısı SİİRT 4.687 5.010 330.280 1,42% 13 AĞRI 7.285 7.762 536.199 1,36% 13 DİYARBAKIR 22.684 23.516 1.756.353 1,29% 42 BATMAN 6.173 6.415 608.659 1,01% 6 ŞIRNAK 5.146 5.537 529.615 0,97% 9

Türkiye'de en fazla esnaf sayısına sahip olan iller şöyle sıralandı:

İL Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı İlin Nüfusu Esnaf/Nüfus (Yüzde) Oda Sayısı İSTANBUL 240.411 250.289 15.519.267 1,55 157 İZMİR 121.527 133.471 4.367.251 2,78 128 ANKARA 100.535 106.331 5.639.076 1,78 111 ANTALYA 84.901 98.650 2.511.700 3,38 75 BURSA 77.290 84.917 3.056.120 2,53 104

Türkiye'de en az esnaf sayısına sahip olan iller şöyle sıralandı:

İL Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı İlin Nüfusu Esnaf/Nüfus (Yüzde) Oda Sayısı IĞDIR 3.436 3.558 199.442 1,72 7 GÜMÜŞHANE 3.418 3.782 164.521 2,08 13 ARDAHAN 2.436 2.586 97.319 2,50 3 TUNCELİ 2.302 2.562 84.660 2,72 5 BAYBURT 2.001 2.081 84.843 2,36 6