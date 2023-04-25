'Influencer kavramını ortadan kaldıracak' yerli uygulama

İnternet ve sosyal medya platformları hemen herkesin kullandığı, sosyal hayatı takipçilerle paylaşmanın yanı sıra, dünyada yaşanan olaylardan haber alma ve hatta 'influencer' olarak para dahi kazandığı platformlar haline geldi. Popüler uygulamalar özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerde ortaya çıkarken, Türkiye’den de bu yönde bir hamle geldi. Türkiye'de doğan yeni uygulama Touchapp bütün bu kullanım tarzlarını daha rafine hale getirerek, kategoriler halinde sunduğunu vurgulayarak pazara giriş yaptı.

MERKEZİ ALANYA'DA BULUNUYOR

Kısa bir süre içerisinde 100 bin kullancıya eriştiği açıklanan uygulama ilk etapta Kanada, Almanya ve Türkiye'de kullanılabiliyor. Filistinli iki kardeş tarafından Türkiye’de temelleri atılan sosyal medya uygulaması Touchapp ile ilgili bilgileri basın toplantısında paylaştılar. Faisal kardeşler, "Kaliteli paylaşımların yer aldığı bir platform olarak kullanıcısına zamanını faydalı bir şekilde geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Şu anda kullanıcıların büyük bölümü Türkiye’den. Önce MENA pazarına, ardından gelecek 5 yılda dünya geneline yayılmak istiyoruz. Merkezimiz ise Alanya'da bulunuyor" ifadelerini kullandılar.

"TÜRKİYE'NİN SİLİKON VADİSİ OLABİLİR"

Uygulamanın yaratıcısı olan ikili, her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Alanya ve çevresinin sadece turizmle değil gelecekte teknolojiyle de anılabileceğini vurgulayarak, "Alanya Türkiye’nin Silikon Vadisi olabilir” vurgusunu yaptı. Faisal, "Kullanıcısına zamanını faydalı bir şekilde geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Ortak fikirli insanları buluşturan ve bugüne kadarki sosyal medya platformlarından ayrışarak fark yaratan bu uygulamayı, Türkiye’den dünyaya tanıtmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYAYI KÜÇÜK BİR KASABA HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

İki kardeş olarak finans ve hemşirelik alanlarında eğitim gördüklerini söyleyen Touchapp Kurucu Ortağı Mohamad Faisal, “Türkiye’de ailelerimiz müteahhitlik, otomotiv, otelcilik alanlarında yatırımlar yaptı. Biz de Türkiye’de kazandığımız yüz binlerce dolarlık kaynağı, yine Türkiye’de teknolojiye yatırmış olduk. Touchapp sosyal iletişim konsepti, kullanıcıların herhangi bir coğrafi sınırlama olmaksızın dünyanın her yerindeki benzer fikre sahip insanlarla bağlantı kurma imkanı vererek, insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturuldu. Her kullanıcı yer fark etmeksizin soru sorabilir, fikrini paylaşabilir, ilgilenen topluluklara yeteneklerini sergileyebilir. Böylelikle bir değer üretilebilir ve topluluk üyeleri arasında entelektüel iletişim geliştirilir. Sosyal medyayı zaman kaybetmek için değil, fayda sağlamak için kullanabilirsiniz. Dünya, kullanıcının konumları ve toplulukları arasında sınırlar olmaksızın serbestçe hareket edebileceği küçük bir kasaba haline gelir ve aynı zamanda büyük topluluktan en çok paylaşımda bulundukları kişileri ekleyerek kendi toplumlarını kurmaya başlayabilirler” diye konuştu.

INFLUENCER YOK, TOPLULUK LİDERİ VAR

Faisal, “Toplulukla paylaşılan tüm içerikler, herhangi bir nefret söylemi, zorbalık veya ırkçılık taşımadığından emin olmak için Touchapp tarafından gözden geçirilir ve topluluk üyelerinin birbirleriyle etkileşime girmesi için temiz ve güvenli bir ortam sağlanır. Öte yandan Touchapp sosyal medyada mahremiyetin anlamını değiştirmiş, mevcut sosyal ağlarda özel hayatın sahteliği ve teşhiri kullanıcılar için büyük sorun oluşturduğundan, Touchapp özel hayat içeriklerini kullanıcıların mahremiyetinin korunmasını artırmak için sadece aile ve arkadaşlardan seçilmiş kullanıcılarla paylaşılmak üzere ayırmaya imkan verir. Ayrıca, Touchapp platformu içinde ‘influencer’ yoktur. Paylaştıkları değerli içerikler ve bilgilerle her toplum için fayda sağlayan topluluk liderleri vardır. Bununla birlikte, algoritmanın takipçi sayısı ve popülerliğe göre tercihleri olmaksızın, tüm kullanıcılar topluluğa eşit erişim şansına sahiptir. Kullanıcılar her zaman sadece kendi ilgi alanlarına yönelik içerikleri algoritma müdahalesi olmadan görme ayrıcalığına sahipler ve bu tercihlerini de istedikleri zaman değiştirebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BASIN HESABI OLACAK, DOĞRULAMA İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK"

Touchapp kullanıcılarına gelir getirici modeller de yarattıklarını ifade eden Mohamad Faisal, sözlerine şöyle devam etti: “Uygulama şu anda 500’ün üzerinde topluluk liderini destekliyor. Akıllı pazarlama özellikleri sayesinde normal kullanıcılar dahi para kazanabilecek. Kullanıcılar ayrıca, görmek için üyelik gerektiren ve özel seçilmiş premium içerikler barındıran işletme hesapları oluşturabilecek. Gelecekte haber paylaşımı, güvenilir haber kaynağı olan gazetecilere özel olacak. Ancak hesap doğrulama için bir ücret alınmayacak. Bu kapsamda gazetecilerin ‘basın hesabı’ adıyla özel bir hesapları olacak ve içerikleri diğer içeriklerden farklı görünecek. Böylece, kullanıcılar yayıncının güvenilir bir haber kaynağı olduğunu anlayabilecek”

"YAPAY ZEKÂ TABANLI ÇEVİRİ HİZMETİ OLACAK"

Gerçekleştirilen basın toplantısında soruları da yanıtlayan Faisal kardeşler istenilen ülkedeki içerikleri özel olarak bölge seçerek kullanıcıların görebileceğini vurgulayarak, "İlerleyen dönemde farklı dillerden içerikleri kendi dilinde görebilme imkânı sunan bir altyapı üzerinde de çalışıyoruz. Bu yapay zekâ tabanlı bir çeviri hizmeti olabilir" bilgisini verdi.

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