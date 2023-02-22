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Türkiye'yi sarsan felaket anı kamerada!

Türkiye'yi yasa boğan ve 42 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, farklı mekanlarda güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Giriş: 22.02.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'yi sarsan felaket anı kamerada! - Deprem anı video
Türkiye'yi sarsan felaket anı kamerada!
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AA

Türkiye, 6 Şubat sabahı acıyla uyandı. Yüreğimizi kavuran ilk haber Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geldi.

Saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, on binlerce canımızı bizden alırken binlerce binadan geriye moloz yığınları kaldı.

7.7'NİN ARDINDAN 7.6 İLE SARSILDIK

AA'da yer alan habere göre bu felaketten sadece 9 saat sonra ise ikinci kez sarsıldık. Bu sefer acının merkezi Elbistan ilçesiydi. Saat: 13.24'te yaşanan 7.6'lık depremin bilançosu yine çok ağır oldu.

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan bu iki depremin farklı mekanlarda nasıl yaşandığı kameralara yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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