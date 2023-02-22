Hatay'da 6.4'ün şiddeti! Mezarlar yer değiştirdi!

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, önceki gün saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntının ardından birçok bölgedeki yol ve köprü ile önceden hasarlı yapılar zarar gördü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ MEZAR TAŞLARI KIRILDI AA'da yer alan habere göre deprem, Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasara neden oldu. Sarsıntının etkisiyle bazı ağaçların devrilip yıkıldığı mezarlıkta, birçok mezar taşı kırıldı.

MEZARLAR YOLA SAVRULDU Bazı mezar taşlarının ağaçlara dayandığı ya da mezarlık içindeki yollara devrildiği görüldü. Mezarlıktaki hasarın onarılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.