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341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı! Kale gibi hastane!

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki birçok yaralı, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini yaşayıp, 341 adet izolatör ile "kale" gibi ayakta kalan Hatay Dörtyol Hastanesi'nde tedaviye alındı

Giriş: 21.02.2023 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem | 341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı! Kale gibi hastane!
341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı! Kale gibi hastane!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde yaşanan deprem İskenderun ilçesinde de hissedildi. İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

YARALILAR DÖRTYOL HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Hatay D&ouml;rtyol Hastanesi'ndeki izolat&ouml;r sistemi, basında yer almıştı.
Hatay Dörtyol Hastanesi'ndeki izolatör sistemi, basında yer almıştı.

AA'da yer alan habere göre hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hastanenin Dumlupınar Mahallesindeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı. Bölgedeki yaralı depremzedelerin Dörtyol Hastanesi ile sahra hastanelerinde tedaviye alındığı öğrenildi.

DÖRTYOL HASTANESİ'Nİ "İZOLATÖR" AYAKTA TUTMUŞTU

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'ni, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ayakta tutan izolatör sistemi basına da yansımıştı.

4 DEPREM GÖRDÜ YIKIM YAŞAMADI

Bölgede birçok hastane yıkılırken, bina, üzerine kurulduğu izolatörler sayesinde tek bir cam kırığı dahi almadan iki büyük depremin yanı sıra dün yaşanan Hatay depremlerini de yıkımsız atlattı.

341 İZOLATÖR SAYESİNDE KALE GİBİ AYAKTA

İHA'da yer alan habere göre Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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