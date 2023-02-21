341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı! Kale gibi hastane!

Hastanenin Dumlupınar Mahallesindeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı. Bölgedeki yaralı depremzedelerin Dörtyol Hastanesi ile sahra hastanelerinde tedaviye alındığı öğrenildi.

AA'da yer alan habere göre hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'ni, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ayakta tutan izolatör sistemi basına da yansımıştı.

Bölgede birçok hastane yıkılırken, bina, üzerine kurulduğu izolatörler sayesinde tek bir cam kırığı dahi almadan iki büyük depremin yanı sıra dün yaşanan Hatay depremlerini de yıkımsız atlattı.

İHA'da yer alan habere göre Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmedi.