İstanbul'da bu hastaneler izolatörlü!

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi’nin yürüttüğü İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) kapsamında 2006’dan beri megakentteki kamu binaları depreme karşı güçlendiriliyor ya da yıkıp yeniden inşa ediliyor. Başta da okullar ve hastaneler…

1418 OKULDAN 67’Sİ DEPREME DAYANIKLI ÇIKTI

İSMEP kapsamında; 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1351’inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1351 okuldan 769’u güçlendirildi. 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okul da Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildi, yıkılıp yeniden yapıldı.