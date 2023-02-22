Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 160 oldu!

SON DAKİKA HABERİ: Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 160 oldu!

AA

Türkiye'yi sarsan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 42 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından on binlerce bina da enkaza dönüştü.

İMAR NEDENİYLE TUTUKLU SAYISI 160 OLDU

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 160'a yükseldi.

181 ŞÜPHELİ HIRSIZLIK VE YAĞMADAN TUTUKLANDI

Bunun yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda tutuklananların sayısı 181 oldu.