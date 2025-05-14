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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Türkiye ve globalde liderliği hedefleyen 'bulut' haritası - Teknoloji Haberleri

        Türkiye ve globalde liderliği hedefleyen 'bulut' haritası

        SabancıDx ve Sabancı Topluluğu'nun çoğunluk hissesini aldığı yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan'ın ortak büyüme stratejisini içeren yol haritası açıklandı. SabancıDx & Bulutistan CEO'su Tevfik Kor, yeni pazarlara giriş stratejileri kapsamında, Avrupa ve Orta Asya'nın ardından radarlarında Arap Yarımadası'nın olduğunu söyledi

        Giriş: 14.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:18
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        Liderliği hedefleyen 'bulut' haritası
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        SabancıDx ile Sabancı Topluluğu’nun çoğunluk hissesine sahip olduğu bulut bilişim şirketi Bulutistan, Türkiye ve globalde liderlik hedefleyen kapsamlı yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. SabancıDx ve Bulutistan CEO’su Tevfik Kor, “Entegre çözümlerimizle Türkiye’den doğan global bir teknoloji devi yaratacağız” dedi. Şirket, Avrupa ve Orta Asya’dan sonra Arap Yarımadası’nı hedefleyen iki şirket, 2025’te sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi planladığını açıkladı.

        BÖLGESEL LİDERLİK İÇİN STRATEJİK GÜÇ BİRLİĞİ

        SabancıDx ve Bulutistan’ın ortak büyüme stratejisi, SabancıDx Genel Müdürü ve Bulutistan CEO’su Tevfik Kor ile Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk’ün katıldığı toplantıda açıklandı. Müşterilerin bulut çözümlerinden yönetilen hizmetlere tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan bir yapı kuran şirketler, yapay zeka, hibrit ve çoklu bulut teknolojileriyle bölgesel liderliğe oynuyor. Kor, “Bulutistan altyapı ve platform sağlayıcısı, SabancıDx ise yönetilen hizmetler ve hibrit bulut çözümleriyle büyüyecek. Bu sinerjiyle globalde fark yaratacağız” diye konuştu.

        BULUT PAZARI VE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

        Global bulut pazarının 2024’te 596 milyar dolara ulaştığı, 2025’te ise yüzde 21,5 büyüyerek 724 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 2027’ye kadar şirketlerin yüzde 90’ının hibrit bulut modeline geçeceği tahmin ediliyor. Tevfik Kor, Türkiye’deki bulut penetrasyon oranının OECD verilerine göre iki yıl önce yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseldiğini, ancak diğer ülkelerdeki yüzde 45’lik orana kıyasla hâlâ geride olduğunu belirtti. “Bu artış büyük bir potansiyel gösteriyor. Gidecek çok yolumuz var, ancak doğru stratejilerle lider konuma yükselebiliriz” dedi.

        VERİ GÜVENLİĞİ VE YAPAY ZEKaYA DEV YATIRIM

        Veri güvenliğinin kritik önemine vurgu yapan Kor, “Birçok şirket güvenlik açıkları nedeniyle kayıplar yaşıyor. Bulut sistemleri geleneksel yapılara göre daha güvenli olsa da, biz bu alana önemli yatırımlar yapıyoruz. Veri güvenliği yatırımlarımızı bu yönde artırıyoruz” dedi. Yapay zekaya da büyük kaynak ayırdıklarını belirten Kor, “Bütçemizin yüzde 45-50’sini yapay zekaya, önemli bir kısmını ise güvenlik teknolojilerine yönlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

        VERİ EGEMENLİĞİ VE GLOBAL YATIRIMLAR

        Veri egemenliğinin bulut teknolojilerinin temel taşı olduğunu vurgulayan Kor, “Veri, petrol ve enerji gibi değerli bir varlık. Rusya’daki şirketler, savaş ortamında verilerine erişemedi. Bu, verinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor” dedi. Şirket, regülasyonlar gereği her coğrafyada yerel şirketler kurarak hizmet veriyor. Kor, “AB’ye hizmet için Frankfurt’ta şirket kurduk, veri merkezi kiraladık. Bir ülkede merkez kurmak minimum 5 milyon dolar yatırım demek. Bu yatırımlarla veri egemenliğini sağlıyoruz” diye konuştu.

        FELAKET SENARYOLARINA KARŞI HAZIRLIK

        Olası bir deprem gibi felaket senaryolarına karşı hazırlıklı olduklarını belirten Kor, “İstanbul dışında sistemleri ayağa kaldıracak bir ekip kurduk. Felaket anında düşünmeden çalıştırabileceğimiz senaryolarımız hazır” dedi. Bu adım, şirketlerin süreklilik ve güvenilirlik stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

        SİBER GÜVENLİKTE ERKEN EĞİTİM VE YETKİNLİK

        Siber güvenlik alanında yetkinlik geliştirmek için erken yaşta eğitime odaklandıklarını ifade eden Kor, “Stajyerleri liseden almaya başladık. Siber güvenlikte önde olan ülkelerde bu eğitimler ortaokulda başlıyor. Artık bu alanda erken yaşta deneyimle yetkinlik kazanılıyor” dedi. Bu yaklaşım, Türkiye’nin siber güvenlikte küresel rekabette öne çıkmasını hedefliyor.

        HEDEF UNİCORN OLMAK

        Şirketin kısa vadeli hedefinin bir “unicorn” olmak olduğunu vurgulayan Kor, “Orta vadede en büyük hedefimiz unicorn statüsüne ulaşmak. Avrupa’da Frankfurt, Azerbaycan ve Özbekistan’da faaliyet gösteriyoruz. Kazakistan’da bu yıl şirket açacağız, sonraki hedefimiz Arap Yarımadası” dedi. Yurtdışı gelirlerinin her yıl yüzde 100 arttığını belirten Kor, bu ivmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

        YAPAY ZEKA İLE REKABETTE YENİ DÖNEM

        Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, 2025 yatırımlarının yüzde 40’ını yapay zekaya ayıracaklarını duyurdu. “Sadece bulut değil, uçtan uca yapay zekâ bulutu sağlayıcısıyız. Türkiye’de GPU altyapısı kurduk, kendi küçük dil modelimizi geliştiriyoruz. ‘Kullandığı kadar öde’ modelimizle küçük ve orta ölçekli işletmelere teknolojiyi erişilebilir kılarak rekabeti demokratikleştiriyoruz” dedi.

        SabancıDx ve Bulutistan, organik ve inorganik büyümeyle 5 binden fazla şirkete hizmet sunuyor. Tevfik Kor, “Yeni yatırımlarla Türkiye’de doğan global bir teknoloji devi inşa edeceğiz. 2025’te pazarın üzerinde büyüyerek liderliğimizi güçlendireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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