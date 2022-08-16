26. dakikada Türkiye öne geçti. Mehmet Özcan ara pasında sağdan ceza sahasına giren Polat Yazdır'a çıkardı. Polat, kale sahasının önünde müsait durumdaki Umut Nayir'e pasını attı ancak Umut istediği vuruşu yapamadı. Umut'tan seken top Metehan Altunbaş'ın önünde kaldı. Metehan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı milli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, maçı 1-0 kazandı ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şampiyonu oldu.
MADALYALAR BAKAN KASAPOĞLU'NDAN
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na madalyalarını takdim etti.
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, maçtan sonra düzenlenen törenle madalyalarını aldı.
Bakan Kasapoğlu'na madalya töreninde İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal eşlik etti. Kasapoğlu ve Faysal, ilk önce Suudi Arabistan daha sonra da 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın madalyalarını sporculara verdi.
Bakan Kasapoğlu, bronz madalya alan Azerbaycan takımıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
TÜRKİYE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKIDNA SIKINTI YAŞADI
Türkiye, oyuncu değişikliği kuralına göre hakkı dolmasına rağmen değişiklik yapmak istedi ancak maçın hakemi buna engel oldu.
Kurala göre maç oynanırken 5 oyuncu değişikliği hakkı bulunuyor. Ancak takımlar bu hakkı maçı en fazla 3 kere durdurarak kullanabiliyor. Devre arasında yapılan değişiklik bu kurala dahil değil.
Milli takım 41, 55 ve 68. dakikalarda birer oyuncu değişikliği yaparak hakkını doldurdu. Fatih Kurucuk'un sakatlanmasıyla 75. dakikada teknik direktör Mehmet Yıldırım değişiklik yapmak istedi. Bunu fark eden Suudi Arabistan kenar yönetimi buna itiraz etti. Hakemler kısa bir süre konuştuktan sonra oyuncu değişikliği yapılmasına izin vermedi.
Sakatlanan Fatih Kurucuk da takımı 10 kişi bırakmamak için oyuna devam etti.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Marcel Birsan, Radu Adrian Stefan, Mircea Arbulet (Romanya)
Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Fatih Kurucuk, Tayyip Talha Sanuç, Ahmet Gülay, Polat Yaldır (Dk. 41 Eren Karadağ), Mehmet Özcan, Hakan Yeşil, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 68 Muhammet Taha Şahin), Umut Nayir, Metehan Altunbaş (Dk. 55 Eren Aydın)
Suudi Arabistan: Alaqidi, Dighriri (Dk. 87 Qumayra), Alyami, Khairallah, Hawsawi, Alqahtani (Dk. 79 Alnasser), Alnashri, Faisal Alghamdi, Ahmed Alghamdi (Dk. 82 Hazza Alghamadi), Aljohani (Dk. 82 Almutairi), Asiri
Gol: Dk. 26 Metehan Altunbaş (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 9 Faisal Alghamdi, Dk. 23 Dighriri, Dk. 38 Hawsawi, Dk. 90 Alyami (Suudi Arabistan), Dk. 11 Mehmet Özcan, Dk. 71 Muhammet Taha Şahin) (Türkiye)
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