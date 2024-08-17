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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aran getirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aran getirildi

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aran seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:43
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        TSKB'nin yeni yönetim kurulu başkanı Aran
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        Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, 16 Ağustos'ta görevinden istifaen ayrılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Hakan Aran, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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