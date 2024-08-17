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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları - 17 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu'nun orta ve güneydoğu illerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyrederken, güney illerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:28
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        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 38°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 37°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, bugün öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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