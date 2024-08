İzmir, Manisa, Muğla, Bolu ve Aydın'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme çalışmalarını inceledi ve son durum hakkında bilgi verdi. Bolu'da yangının çok büyük bir alana yayıldığını, İzmir'de yangının yerleşim yerlerine sıçradığını bildirdi.

Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı. Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. İzmir’de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir. Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.

BAKAN YUMAKLI: GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR ALAN

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, yanan alana müdahalenin arazi şartları nedeniyle zor olduğunu belirterek, "Bu sabah Çanakkale'den yaptığımız bilgilendirmede, yangının kontrol altına alındığını söylemiştim. Dün başlayan diğer büyük bir yangın şu an içinde olduğumuz yangın Göynük'te çıktı. Çok kısa bir sürede 30 kilometrelik bir alanı şu an için etkileyecek boyuta geldi. Çok ciddi güç yığmış olmamıza rağmen alanın genişliği, çok sarp olması, yarıklar olması, dik kayalıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor. Şu anda 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle, bunun dışında diğer kurum ve kuruluşlarımızın da bize desteği var. Gece boyu müdahale sürmüştü, gün boyu da sürdü. Bu gece boyunca devam edecek. Gerçekten çok büyük bir alan. Dağınık bir müdahale şekli maalesef. Tabii burada sonuç ala ala gidiyor arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybımız yok. Ayvatlar Mahallesi, Umurlar, Yeniköy ve Seferler Mahallesi tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük- Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı" dedi.