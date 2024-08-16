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        Haberler Spor Futbol Mehmet Ayan yazdı: Oyunda gelişme var - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Oyunda gelişme var

        Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:47
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        • 1

          Konyaspor'un 11'i oldukça hücumcuydu.

          Üçlü savunmanın önündeki 7 oyuncudan beşi hücum aksiyonu alabiliyor. Hatta merkez orta sahanın ikilisinden Jevtovic de kırık 8 diye tanımlayabileceğimiz oyun anlayışına sahip. Üçlünün solu, kaptan Guilherme'nin 4.5 sezondaki asist sayısı 29, gol sayısı 13...

        • 2

          Her ne kadar Köhn ile sol taraf hücumu "hastalanmış olsa da" G.Saray'ın Konyaspor önünde ilk yarının ilk yarısında, 20'lerde falan 1 belki 2 farka ulaşabileceğini, rakibin cesur hücum anlayışı önünde farkını ortaya koyabileceğini düşünmüştüm. Elbetteki Davinson yoktu ve onun olmaması bu akşam bir kez daha gösterdi ki, geriden oyun kurma işi onsuz NANAY....

        • 3

          İki bek de stabil olunca uzat Kerem'e, uzat Barış'a...

          1-0'ı getiren gol, futbol çoraklığına DSİ Barajı gibi oldu. G.Saray sağ tarafı iyi deşiyor, Yusuf'un geriye koşamamalarını Guilherme üzerinden cezalandırıyordu. 14'te Mertens denedi. 34'te Kerem soldan harika aktı, ortaya attığında arkadaşı yoktu kutu içinde. Savunmadan çıkamayınca geçiş oyunu denemek isteyen sarı-kırmızılılarda ilk yarı süresinde 1-2 kez SARA top taşıyabildi.

        • 4

          Devre sonunda yenen gol ise... Çevre kontrolünde sınıfta kalan Kerem'e mi yazsa, yoksa Oğulcan'a o vuruş imkanı veren LEO'ya mı ?

          İkinci yarıda ilk yarıdan biraz daha boş alan yakalayan G.Saray oyunu ele aldı. Barış'ın golüyle rahatladı, İcardi'nin performansıyla nefes aldı. Hele de Batshuayi oyuna girdikten sonra hücum çeşitliliğinde zenginlik oluştu. Okan hocanın bence başında tatlı bela bu BELÇİKALI.... Icardi varsa o oynar kabul de... Bu arkadaşı ne yapacağız? Aldığı her dakika oyuna güzellik katmak için elinden geleni yapıyor Batshi... Hoca aklından kimi zaman "İKİ LUCAS'ım olsa da önüne bu çocuğu atsam" diye düşünmeden edemiyordur.

        • 5

          Galibiyet, geçen haftaki oyundan bir çıt ileri giderek geldiği için mutluluk verici sarı-kırmızılılar için. Ancak YOUNG BOYS'a bu oyun yeter mi? Gelişmesi lazım. Yerlerde sürünmüyor; göklere de yükselmiyor şimdilik. 5 gün pek önemli...

        • 6

          Son notum Konyaspor taraftarına...

          Google amcaya girin ve BARDAKÇI-KAP BİLDİRİMİ yazın... 25 Haziran 2022 tarihli bir G.Saray resmi sayfası sizi karşılayacak. Orada 2.800.000 euro yazıyor... Anlamına bakın, sonra da bu akşam o çocuğa yaptığınızı gözden geçirin... Göz var izan var...

        • 7
        • 8
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