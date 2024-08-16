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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan tepki VAR: "Anlayamadık" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan tepki VAR: "Anlayamadık"

        Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, skor 2-1'ken Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı; gol VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşım yaparak bu karara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:55
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        Galatasaray'dan tepki VAR
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        Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 devam ederken 76. dakikada Mauro Icardi farkı 2'ye çıkardı:

        Lucas Torreira'nın Aleksic'e presi sonrasında topla buluşan Mertens sağındaki Icardi'yi gördü; Arjantinli golcü yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu.

        Hakem Direnç Tonusluoğlu santrayı yaptırmadı ve VAR ile konuştuktan sonra pozisyonu izlemek için kenara geldi.

        Hakem pozisyonu izledikten sonra hakem Tonusluoğlu Lucas Torreira'nın Aleksic'e faul yaptığını ifade ederek golü geçersiz saydı.

        Galatasaray bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Icardi’nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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