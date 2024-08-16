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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:30
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        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
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        Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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