Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.