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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki yangına dair açıklama yayınladı:

"İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı."

#İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 16, 2024

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. MSB'DEN 9 HELİKOPTER DESTEĞİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çiğli ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 9 helikopterle destek sağlandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Çiğli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 helikopter ile havadan destek sağladık." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden çekilen görüntüler de yer aldı. İzmir'in Çiğli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 helikopter ile havadan destek sağladık.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Iq77YS85fL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2024

"EVLERİ ZARAR GÖRENLERE DESTEK OLACAĞIZ" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çevre illerden de yardım gelecek. Evleri zarar görenler için barınma ve yiyecek desteğinin ardından evlerinin onarımı için de destek vereceğiz. Yurttaşlarımıza kalacak yer ayarladık, onları açıkta bırakmayacağız" diye konuştu

TOKİ BİNASINDA YANGIN Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. REKLAM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." TBMM BAŞKANI: KOLAYLIKLAR DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangının kontrol altına alınması için seferber olan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, herhangi bir can kaybının olmadığı İzmir'deki yangınlarda 16 evin yandığını, 87 evin ve 44 işyerinin de tahliye edildiğini dile getirdi.

Bolu'da çıkan yangının söndürme çalışmaları esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı şunları söyledi:

İzmir'de üçüncü bir yangın daha var. Saat 15.36'da meydana geldi. 3 uçak ve 1 helikopter sevk ettik.

Kırsal alanda çıkan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan bir yangın. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk kuvvetleri araştırıyor. REKLAM

İZMİR VALİSİ ELBAN: YANGINININ ENERJİSİ İYİCE DÜŞMÜŞ, RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALMIŞTIR İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir.

Orman, AFAD, polis ve jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ve personeli ile diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz.

Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ Alevler, Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine kadar ulaştı. Birçok iş yeri yanarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI Karşıyaka Belediyesi, sosyal medya platformu X yoluyla, mevcut durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları yangınla mücadeleye destek vermeye çağırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Karşıyaka'daki yangına müdahale için su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları acil olarak desteğe davet ediyoruz. Bu zor anlarda birlikte hareket ederek yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" denildi. ACİL!



Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/fQgunw1Boy — Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024 EKREM İMAMOĞLU: İBB İTFAİYEMİZ YOLA ÇIKIYOR İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB itfaiyesinin İzmir'e doğru yola çıktığını duyurdu. İzmir Karşıkaya’da başlayıp yayılan yangını kaygıyla takip ediyoruz. Çanakkale’deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyemiz şimdi İzmir’e doğru yola çıkıyor. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Geçmiş olsun #İzmir — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 16, 2024 İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: İzmir Karşıkaya’da başlayıp yayılan yangını kaygıyla takip ediyoruz. Çanakkale’deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyemiz şimdi İzmir’e doğru yola çıkıyor. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Geçmiş olsun #İzmir TARIM BAKANI YUMAKLI YOLA ÇIKTI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.