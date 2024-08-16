Beyazlayan saçların sorumlusu stres olabilir! Binden fazla kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları şaşırttı!

CEVAP AMERİKA'DAN GELDİ!

Stresin saçların beyazlamasına katkıda bulunduğunu varsaymak doğaldır. Ancak araştırmayı derinlemesine incelerseniz, konuyla ilgili çok az çalışma olduğunu göreceksiniz. Bazıları erken beyazlama ile stres arasında ilişki bulmuş olsa da, hiçbir araştırma bu bağlantıyı kanıtlayamamıştır.

Kuzey Kaliforniya'daki Kaiser Permanente Vallejo Tıp Merkezi'nde dermatolog olan Dr. Paradi Mirmirani, “Hala bilmediğimiz çok şey var” dedi.