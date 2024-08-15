Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkı belgelendi
Oyuncu çift Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ilk kez görüntülendi. Sancaktutan, geçtiğimiz ay "Ortalıkta adam kalmadı" ifadesi ile gündeme gelmişti
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Hafsanur Sancaktutan, geçtiğiğmiz ay 'aşk' sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirmişti. 24 yaşındaki oyuncu, "Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" demişti.
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Bu açıklamadan kısa süre sonra da Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İddialar karşısında suskun kalan çiftin aşkları sonunda belgelendi.
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İkili önceki gece Çengelköy'deki bir restoranda yemekteydi. El ele görüntü veren âşıklar, daha sonra baş başa araçlarına binerek oradan ayrıldı.