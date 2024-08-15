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        Haberler Magazin Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkı belgelendi - Magazin haberleri

        Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkı belgelendi

        Oyuncu çift Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ilk kez görüntülendi. Sancaktutan, geçtiğimiz ay "Ortalıkta adam kalmadı" ifadesi ile gündeme gelmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:21
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          Hafsanur Sancaktutan, geçtiğiğmiz ay 'aşk' sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirmişti. 24 yaşındaki oyuncu, "Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" demişti.

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          Bu açıklamadan kısa süre sonra da Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İddialar karşısında suskun kalan çiftin aşkları sonunda belgelendi.

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          İkili önceki gece Çengelköy'deki bir restoranda yemekteydi. El ele görüntü veren âşıklar, daha sonra baş başa araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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