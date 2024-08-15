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        Haberler Magazin Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses dua istedi - Magazin haberleri

        Aydemir Akbaş yoğun bakımda

        Bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:42
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          Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

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          Tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

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          88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş'ı yakınları hastaneye götürdü.

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          Yoğun bakımda tedavisi süren oyuncun yakın dostu İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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          Tatlıses;"45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" mesajını yayımladı.

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