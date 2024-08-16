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Manisa’nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası drone ile görüntülendi.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti. REKLAM

DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI Dün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3’üncü güne girildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, "An itibariyle Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alındı. Manisa'daki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta başlayan yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden 8 kilometre mesafede bir başka nokta da yangın başladı. Buradaki yangına müdahale sürüyor" dedi. Bakan Yumaklı, "Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor. Ben de birazdan oraya geçeceğim. Meteorolojik veriler bugün ve yarın için yüksek risk olduğunu gösteriyor. Düşük nem yüksek şiddette rüzgar ve hava sıcaklığı bunlar yangın oluşturması için ortam hazırlayan unsurlar" bilgisini paylaştı. İzmir'de devam eden yangın ilişkin Bakan Yumaklı "İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim" dedi. "Buradan tüm vatandaşlara da sesleniyorum" diyen Bakan Yumaklı, "Bu 3 gün ve Eylül'ün 15'ine kadar herkesten hassasiyet istiyorum. Çanakkale'deki orman yangının çıkış nedeni ise yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını değerlendiriyoruz. Zarar gören bir tarihi alan olmadı. Yangında 700 hektarlık bir alan zarar gördü" ifadelerini kullandı. ÇANAKKALE'DE YANAN TARİHİ GELİBOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU' Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü. Öte yandan yangın bölgesinde müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi. ACI TABLO HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, acı tablo günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar drone ile havadan görüntülendi.

ÇEŞME'DE DE YANGIN ÇIKTI İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. BOLU'DA 21 SAATTİR DEVAM EDİYOR Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangını 21 saattir sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dün, Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma 21 saattir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.