Ülke puanı sıralamasında son durum: Çekya hata yapmadı!
2023-24 sezonunda yakalanan çıkışla birlikte Türkiye, 3 basamak yükselerek rakiplerine bir adım daha yaklaşmıştı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın takipçisi Çekya olurken Çekler, yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele ediyor. Alınan sonuçların ardından Çekya, sıralamada Türkiye'nin önüne geçti. Peki Türkiye, Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, ülke puanı sıralamasında son durum…
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UEFA ülke puanı sıralamasında 2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.
Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
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1. İNGİLTERE - 89.160 PUAN
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2. İTALYA - 79.106 PUAN
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3. İSPANYA - 73.989 PUAN
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4. ALMANYA - 71.660 PUAN
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5. FRANSA - 57.950 PUAN
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6. HOLLANDA - 54.566 PUAN
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7. PORTEKİZ - 49. 516 PUAN
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8. BELÇİKA - 43.400 PUAN
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9. ÇEKYA - 36.350 PUAN
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10. TÜRKİYE - 35.300 PUAN
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11. NORVEÇ - 30.750 PUAN
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12. İSRAİL - 29.875
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13. AVUSTURYA - 29.100 PUAN
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14. DANİMARKA - 28.700 PUAN
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15. YUNANİSTAN - 28.250
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