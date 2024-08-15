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        Haberler Spor Futbol Ülke puanı sıralamasında son durum: Çekya hata yapmadı! - Futbol Haberleri

        Ülke puanı sıralamasında son durum: Çekya hata yapmadı!

        2023-24 sezonunda yakalanan çıkışla birlikte Türkiye, 3 basamak yükselerek rakiplerine bir adım daha yaklaşmıştı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın takipçisi Çekya olurken Çekler, yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele ediyor. Alınan sonuçların ardından Çekya, sıralamada Türkiye'nin önüne geçti. Peki Türkiye, Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, ülke puanı sıralamasında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 23:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:47
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralamasında 2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.

          Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

        • 2

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 3

          11. SIRA ELEME OYNUYOR

          Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        • 4

          1. İNGİLTERE - 89.160 PUAN

        • 5

          2. İTALYA - 79.106 PUAN

        • 6

          3. İSPANYA - 73.989 PUAN

        • 7

          4. ALMANYA - 71.660 PUAN

        • 8

          5. FRANSA - 57.950 PUAN

        • 9

          6. HOLLANDA - 54.566 PUAN

        • 10

          7. PORTEKİZ - 49. 516 PUAN

        • 11

          8. BELÇİKA - 43.400 PUAN

        • 12

          9. ÇEKYA - 36.350 PUAN

        • 13

          10. TÜRKİYE - 35.300 PUAN

        • 14

          11. NORVEÇ - 30.750 PUAN

        • 15

          12. İSRAİL - 29.875

        • 16

          13. AVUSTURYA - 29.100 PUAN

        • 17

          14. DANİMARKA - 28.700 PUAN

        • 18

          15. YUNANİSTAN - 28.250

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