Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
İstanbul İkitelli'de bir özel hastaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada 1'i doktor 11 kişi gözaltına alındı. Saldırının hastane işletmesinin kiralanmasıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Öte yandan saldırıdan 4 gün önce saldırganların hastanedeki görüntülerine ulaşıldı.
İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İkitelli'de 3 ay önce bir özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, hastanenin kurşunlanmasından 4 gün önce polisi arayan hastane yetkilileri, hastaneye gelen doktor M.Y. ile adamları tarafından tehdit edildiklerini belirterek ihbarda bulundu.
8 Haziran'da gelen ihbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağı Yunus polisleri, hemen adrese gitti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI
Olay yerine gelen ekipler, hastanedeki yetkilileri tehdit ettiği iddia edilen doktor M. Y.'nin buradan ayrıldığını ancak onunla birlikte gelen 4 kişinin aracına binerek uzaklaşmaya çalıştıklarını gördü.
Polis ekipleri aracın camından silahı uzatarak araçtakilerin inmesini istedi. Tüm bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamarası tarafından kaydedildi. 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU
Hastanede olaya tanık olan yetkili R.K. şikayetçi oldu. İfadesinde o gün yaşananları ve olayın nedenini şöyle açıkladı:
"Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş.G. hastaneyi kiraladığı M.Y. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler. Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim. M. isimli şahıs bana bağırarak 'Patronunu ara çabuk buraya geldin' dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve 'buyurun konuşalım' dedim.
Odaya çıktığımızda M. isimli şahsın yüksek sesle konuşmasından dolayı hastanede çalışan M.A. ve C.V. isimli çalışanlar odaya geldiler. M isimli şahıs bağırarak 'Bu hastaneyi başınıza yıkarım, ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir, öldürürüm lan hepinizi' dedi. Ben de amcamı arayacağımı, sakin olmasını, problem ne ise çözüleceğini söyledim fakat bu şahsı bir türlü sakinleştiremedim.
Daha sonra lobiye indik. Burada da tekrar yüksek sesle konuşmaya devam etti. M. isimli şahıs hastanenin önüne sigara içmeye çıktı, birkaç dakika sonra da polisler gelince diğer şahıslar kaçmaya başladılar. 4 şahıs polis tarafından alındı. Bunlardan birinde silah çıktı. Ben hastaneye gelerek bizi tehdit eden M.Y. ve yanındaki şahıslardan şikayetçiyim." dedi.
4 GÜN SONRA HASTANE KURŞUNLANDI
Yaşanan bu olaydan 4 gün sonra sabah 05.30 sıralarında motosikletle gelen silahlı saldırganlar tarafından hastane kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlar hastanenin camlarına isabet etti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada saldırganların 7 el ateş ettiği ortaya çıktı.
DOKTORLA BİRLİKTE TOPLAM 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan şikayetin ve hastanenin kurşunlanmasının ardından soruşturmayı Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü yürütmeye başladı. Yapılan çalışmaların ardından hastaneye yönelik saldırıyla ilgili doktor M.Y. ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.
DOKTORUN HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, doktor ve adamlarının hastaneye geldiklerine dair görüntüler de elde edildi. Olayın, hastanenin işletmesinin kiralanmasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık üzerine meydana geldiği iddia ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
ÜNLÜ ESTETİK UZMANI ÇIKTI
Polis tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişiyle gözaltına alınan doktorun ünlü estetik cerrahi Op.Dr. M.Y. olduğu ortaya çıktı. Yüz ve vücut estetiği alanda uzman olan Op. Dr. M.Y. hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Şikayette bulunan hastane sahibi Ş.G.’nin iddialarına göre, olaydan önce hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y’nin., bir süre sonra sahte imzayla hastane ruhsatını kendi adına geçirmeye çalıştı. Bu girişimi fark eden ruhsat sahibi M.Y. ile yaptığı işletme sözleşmesini iptal ederek suç duyurusunda bulundu. Tüm olaylarda bundan sonra geliştiği iddia edildi. Gözaltına alınan Op.Dr. M.Y.’nin bu iddialara karşılık ifadesi alınacak.