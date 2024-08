Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İkitelli'de 3 ay önce bir özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, hastanenin kurşunlanmasından 4 gün önce polisi arayan hastane yetkilileri, hastaneye gelen doktor M.Y. ile adamları tarafından tehdit edildiklerini belirterek ihbarda bulundu.

8 Haziran'da gelen ihbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağı Yunus polisleri, hemen adrese gitti.

Daha sonra lobiye indik. Burada da tekrar yüksek sesle konuşmaya devam etti. M. isimli şahıs hastanenin önüne sigara içmeye çıktı, birkaç dakika sonra da polisler gelince diğer şahıslar kaçmaya başladılar. 4 şahıs polis tarafından alındı. Bunlardan birinde silah çıktı. Ben hastaneye gelerek bizi tehdit eden M.Y. ve yanındaki şahıslardan şikayetçiyim." dedi.

"Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş.G. hastaneyi kiraladığı M.Y. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler. Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim. M. isimli şahıs bana bağırarak 'Patronunu ara çabuk buraya geldin' dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve 'buyurun konuşalım' dedim.

DOKTORLA BİRLİKTE TOPLAM 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan şikayetin ve hastanenin kurşunlanmasının ardından soruşturmayı Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü yürütmeye başladı. Yapılan çalışmaların ardından hastaneye yönelik saldırıyla ilgili doktor M.Y. ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.

DOKTORUN HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, doktor ve adamlarının hastaneye geldiklerine dair görüntüler de elde edildi. Olayın, hastanenin işletmesinin kiralanmasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık üzerine meydana geldiği iddia ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

ÜNLÜ ESTETİK UZMANI ÇIKTI

Polis tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişiyle gözaltına alınan doktorun ünlü estetik cerrahi Op.Dr. M.Y. olduğu ortaya çıktı. Yüz ve vücut estetiği alanda uzman olan Op. Dr. M.Y. hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Şikayette bulunan hastane sahibi Ş.G.’nin iddialarına göre, olaydan önce hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y’nin., bir süre sonra sahte imzayla hastane ruhsatını kendi adına geçirmeye çalıştı. Bu girişimi fark eden ruhsat sahibi M.Y. ile yaptığı işletme sözleşmesini iptal ederek suç duyurusunda bulundu. Tüm olaylarda bundan sonra geliştiği iddia edildi. Gözaltına alınan Op.Dr. M.Y.’nin bu iddialara karşılık ifadesi alınacak.