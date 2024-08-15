Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar

Perry'nin yakınları soruşturmayı yürüten yetkililere, oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu aktarmıştı.

Polis, mayıs ayında Perry'nin ölümüne neden olan ketamine nasıl ulaştığına dair soruşturma başlatmıştı.