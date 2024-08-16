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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu | Son dakika haberleri

        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu

        Kayseri'de 15 yaşındaki kızının, 16 yaşındaki sevgilisini vuran baba, 46 günlük kaçışın ardından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:20
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        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
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        Kayseri'de, kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. (36), 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

        Olay 1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü.

        Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. ise kendisini kovaladı.

        ARACA ÇARPTI VE DURDURDU

        Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı.

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        Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

        Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan babayı, 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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