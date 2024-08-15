Köprü ve otoyol ücretlerine zam

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu.

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Osman Gazi köprüsü için 2023 yılında 184 TL alınıyordu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2023 yılı ücret tarifesine göre; otomobiller 19 TL ödüyordu. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için otomobiller 8,25 TL ödüyordu.

Böylece son bir yılda kamu işletmesindeki 2 köprü 3 katlık artışla karşı karşıya kalırken Osmangazi Köprüsü 2 kat yani yüzde 200 zamlandı. Yavuz Sultan Selim ise 2023’e göre yüzde 270 zamlanlanmış oldu. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.