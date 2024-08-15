Almanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!

"DOĞRU ZAMANIN BU OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Ayrılık sonrası konuşan Xherdan Shaqiri de, "Kariyerimde yeni fırsatlar adına doğru zamanın bu olduğuna inanıyorum. Chicago'da geçirdiğim süre boyunca bana destek olan kulübüme ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Fire'a bundan sonrası adına başarı diliyorum" dedi.