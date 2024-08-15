Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi ile Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın kuzey hattına girişler durduruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat'a 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ile 1413 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'da bölgeye helikopter gönderdi.
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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
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İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
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Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.
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Müdahale sürerken aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlerle mücadele sürdü.
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Havanın kararmasıyla yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti
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Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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ÇANAKKALE
Manisa'da alevlerle mücadele sürerken bugün Afyonkarahisar ve Çanakkale'den de yangın haberleri geldi.
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
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Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.
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BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına karşı 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 Ormanın Kahramanı sevk edildi." ifadesini kullandı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, Orman Genel Müdürlüğünü etiketleyerek, devam eden orman yangınlarına ilişkin, paylaşım yaptı.
Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü bildiren Yumaklı, "Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlara karşı 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 Ormanın Kahramanı sevk edildi." değerlendirmesinde bulundu.
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TARİHİ ALAN ZİYARETE KAPATILDI
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada da yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.
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Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.
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"TAHLİYE GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.
Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.
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İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.
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MSB'DEN YANGINA HELİKOPTER DESTEĞİ
Milli Savunma Bakanlığı da orman yangınına müdahale etmek için S-70 helikopteri görevlendirildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi yer aldı.
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BOLU
Manisa ve Çanakkale'de alevlerle mücadele havadan ve karadan sürerken bir yangın haberi de Bolu'dan geldi.
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
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Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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BOLU'DAKİ YANGINNIN NEDEN OLDUĞU DUMAN ESKİŞEHİR'E ULAŞTI
Söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.
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Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.
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Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.
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AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangında da 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
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Yangın, Derekarabağ köyü yakınlarında göldeki sazlık alanda başladı.
Dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi.
Bir süre sonra sönen yangında, yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
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BURSA'DA OTLUK YANGINI
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
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İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 araç ve 40 itfaiye eri sevk edildi.
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Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler yoğun çaba sarf etti.
Yangın, söz konusu tesis ve depolara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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