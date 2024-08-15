Son dakika haberi Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen M Çiçeği hastalığının Türkiye'de görülmediğini ve ek tedbir ihtiyacı olmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı acil durum ilan edilen M çiçeği hastalığına Türkiye'de rastlanmadığını açıklarken, tedbir alınmasının şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önceki gün, M çiçeği hastalığı için acil durum ilan etmişti.
Sağlık Bakanlığı ise hastalık hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.
Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."