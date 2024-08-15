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Sağlık Bakanlığı acil durum ilan edilen M çiçeği hastalığına Türkiye'de rastlanmadığını açıklarken, tedbir alınmasının şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önceki gün, M çiçeği hastalığı için acil durum ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı ise hastalık hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

REKLAM Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." AB, M çiçeği virüsünden etkilenen bölgelere 215 bin doz aşı gönderecek Prof. Dr. İsmail Balık'tan "M çiçeği hastalığı" açıklaması