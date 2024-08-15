Prof. Dr. İsmail Balık'tan "M çiçeği hastalığı" açıklaması

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Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı sonrasında, M çiçeği hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"MUTASYON GEÇİRDİ"

Hastalığın 1970'li yıllardan itibaren Afrika'nın bazı gölgelerinde sürekli görülen bir enfeksiyon olduğu bilgisini veren Balık, "Hastalık ilk başlarda sincap, fare gibi kemirgenlerden insanlara bulaşıyordu. Virüs, daha sonraki yıllarda insandan insana bulaşmaya adapte olan bir mutasyon geçirdi. 2022 yılında Avrupa ülkelerinde başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde görülün bir salgına neden oldu" diye konuştu.

REKLAM Prof. Dr. Balık, bu virüsün belli risk grubundakilerde yayılım göstermeye başladığının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti: "Esasen virüs, yakın temas, döküntülerin içindeki sıvıyla bulaşmış çarşaf, havlu gibi eşyaların kullanılması, cinsel ilişki ile yayılırken son zamanlarda damlacık enfeksiyonuyla da geçebildiğine dair veriler alınmaya başlandı. Afrika'da çocuklar arasında da çok yaygın görülmeye başlandı. Son 6 ay içinde vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Afrika Hastalık Merkezi tarafından acil durum uyarısı kararı alındı. Henüz yeni varyant, Afrika dışındaki dünyanın diğer bölgeleri için bir risk oluşturmuyor görüntüsü veriyor. Özellikle ülkemiz açısından hastalığın bulaşma şekli de göz önüne alındığında büyük bir risk ya da panik havası yaratacak bir durum söz konusu değil."

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bulaşıcı Hastalıklar İzleme ve Takip Merkezi bulunduğunu anımsatan Balık, influenza (grip), Covid ve M çiçeği gibi hastalıkların bu merkez tarafından yakından takip edildiğini vurguladı. Balık, "Vatandaşlarımızın, son Covid salgınında olduğu gibi paniğe kapılmasına gerek yok" dedi. "KULUÇKA SÜRESİ 5-21 GÜN ARASINDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR" Hastalığın kuluçka süresine ilişkin de bilgi veren Balık, "M çiçeği hastalığının kuluçka süresi, 5-21 gün arasında değişkenlik gösterir. Belirtileri ise eklem, kas ve baş ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, avuç içi ve ayak tabanları dahil içi sulu yaygın döküntü şeklindedir" diye konuştu.

Balık, M çiçeğinin, aslında çiçek hastalığının bir benzeri olduğunu ama ona göre çok daha hafif geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Çiçek hastalığı geçmişte çok fazla ölümlere neden olmuştu. Bu virüsler Kovid'e göre daha az mutasyon geçiren virüsler ama maymun çiçeğinde olduğu gibi bunda da mutasyonu gördük ve önce hayvanlardan insana bulaşırken daha sonra insandan insana da bulaşmaya adapte oldu. Son olarak Afrika'da acil durum ilan edilmesine neden olan hızlı artan vaka sayısı 140 bini geçti. Ocak ayı başından bu yana vakalarda yaklaşık 500'ün üzerinde ölüm görüldü. Virüsün, daha kolay bulaşan bir mutasyonunun söz konusu olduğuyla ilgili tahminler yürütülüyor. Hastalık, genellikle 10-20 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor."

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), belli bölgelerdeki kişilere ve risk grubunda bulunanlara aşı yapılması önerisinde bulunduğunu belirten Balık, "DSÖ, aşıları 2022 salgınında göndermişti" bilgisini paylaştı.