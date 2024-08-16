Bu fobileri daha önce hiç duymadınız! Köprü fobisinden kelebeklere... Dünyanın en garip 10 korkusu!

6. KATAPTROFOBI

Katoptrofobiden muzdarip olanlar için aynalar harika ya da merak edilecek bir şey değildir. Aksine kaçılacak şeylerdir. İnsanların neden katoptrofobi (ayna korkusu) geliştirdiği tam olarak bilinmiyor. Bu, ayna kırmanın yedi yıl boyunca kötü şans getirdiğini ya da toplumun güzellik standartlarına uyum sağlayamamayı, dolayısıyla kendini aynada görmekten yoğun bir şekilde kaçınmayı tetiklediğini anlatan efsanelerden olabilir.