Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu fobileri daha önce hiç duymadınız! Köprü fobisinden kelebeklere... Dünyanın en garip 10 korkusu!

        Bu fobileri daha önce hiç duymadınız! Köprü fobisinden kelebeklere... Dünyanın en garip 10 korkusu!

        Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı nesneler veya durumlar, bazı insanlar için son derece korkutucu olabilir. Bu korkular o kadar garip ve nadirdir ki, çoğumuzun aklından bile geçmeyen fobiler ortaya çıkar. İşte köprülerden kelebeklere kadar uzanan, dünyanın en tuhaf 10 korkusu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fobiler, sadece karanlık, yükseklik veya örümceklerle sınırlı değil. Bazı insanlar, alışılmadık ve son derece nadir görülen korkularla mücadele ediyor. Köprülerden kelebeklere kadar uzanan bu tuhaf fobiler, korkunun sınır tanımadığını gösteriyor. İşte duyunca şaşıracağınız 10 fobi!

        • 2

          1. AKROFOBİ

          Akrofobiden muzdarip insanlar, köprülerden geçerken bile nefes darlığı ve hızlı kalp atışı sergilerler. Belirtileri o kadar şiddetli olur ki merdivene çıkmaya bile cesaret edemezler. Yükseklik korkusu olan aerofobi ile karıştırılmaması gereken akrofobi, köprüler gibi daha kısa yükseklikleri içerir ve nüfusun yaklaşık yüzde beşini etkiler.

        • 3

          2. ARAKIBUTIROFOBI

          Bu tam olarak fıstık ezmesi korkusu değildir, daha ziyade arakibutirofobi "fıstık ezmesinin ağzınızın üst kısmına yapışması korkusudur." Bu fobi kulağa oldukça çılgınca gelse de, hepimiz fıstık ezmesinin ağzımıza yapışmasıyla ilgili deneyimler yaşayabiliriz. Bu korkuyu yaşayan kişiler boğulabilecekleri veya boğulabilecekleri düşüncesiyle aşırı paniğe katlanırlar.

        • 4

          3. GALEOFOBI

          Fobiler tuhaf bir şekilde spesifik olabilir, galeofobi böyle bir örnektir. Bu sadece köpekbalıklarından korkmak değil, aynı zamanda yüzerken havuzda köpekbalıklarının ortaya çıkmasıdır. Kelimenin kökeni, Yunanca korku anlamına gelen Phobos ve çok spesifik bir 'gelincik işaretlerine benzer işaretlere sahip köpekbalığı' anlamına gelen galeos kelimelerinden gelir.

        • 5

          4. LEPIDOPTEROFOBI

          Lepidopterofobi kelebek korkusudur ve bunu tetikleyen şeyin kanatlar olduğu düşünülüyor. Bu kanatlı böcekler, kanat çırpmaya başladığında birey panik, tiksinti ve hatta mide bulantısı hisseder. Özellikle çırpındıklarında belirtiler ortaya çıkar.

        • 6

          5. AILUROFOBI VEYA GATOFOBI

          Gatofobik olarak da bilinen ailurofobik, yoğun bir kedi korkusundan muzdariptir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, bir kediyle karşılaştıklarında savaş ya da kaç tepkisi, mide bulantısı ve kalp çarpıntısı yaşama eğilimindedir.

        • 7

          6. KATAPTROFOBI

          Katoptrofobiden muzdarip olanlar için aynalar harika ya da merak edilecek bir şey değildir. Aksine kaçılacak şeylerdir. İnsanların neden katoptrofobi (ayna korkusu) geliştirdiği tam olarak bilinmiyor. Bu, ayna kırmanın yedi yıl boyunca kötü şans getirdiğini ya da toplumun güzellik standartlarına uyum sağlayamamayı, dolayısıyla kendini aynada görmekten yoğun bir şekilde kaçınmayı tetiklediğini anlatan efsanelerden olabilir.

        • 8

          7. POGONOFOBI

          Pogonofobi, sakallardan aşırı ve aşırı korkmadır. Bu korkunun nedeni sakalın bazı yüz hatlarını gizleyerek güvensizlik yaratması olabilir. Ya da tıraşsız erkeklerin hamamlara girememek gibi kirlilikle ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. İkiz Kule saldırısı da pogonofobinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş olabilir; insanlar terör saldırısından sakallı adamların sorumlu olduğuna inanıyorlardı.

        • 9

          8. OMFALOFOBI

          Omfalofobi 'göbek deliği korkusu'dur. Korku, kişinin kendi göbek deliğinde kirli veya karanlık bir şey bulması ve denizini kirlilikle ilişkilendirmesinden kaynaklanabilir. Veya bağırsaklarının dışarı taşacağı korkusu yaşanabilir.

        • 10

          9. NOMOFOBI

          Nomofobi kelime anlamı olarak 'cep telefonu fobisi olmaması' anlamına geliyor. Nomofobi hastası olan kişi, cep telefonunu evde unuttuğunu fark ettikten sonra aşırı panik, çarpıntı ve titreme yaşamaya başlar. Düşük pil göstergesi bile onları tedirgin ediyor. FOMO gibi nomofobi de aslında izole edilme korkusundan kaynaklanıyor.

        • 11

          10. NEVOFOBI

          Ciltte bulunan büyük benlerden rahatsız olma durumuna denir. Bu kişiler ben gördüklerinde, özellikle de biraz büyükse, giderek tiksinecek ve hatta mideleri bulanacaktı

          Kaynak: Herald Weekly

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Habertürk Anasayfa