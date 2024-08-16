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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları - 16 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 07:25
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        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

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        KONYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu

        AMASYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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