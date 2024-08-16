Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık