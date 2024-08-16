Ricardo Salinas Pliego mega yatını Yalıkavak'a demirledi
10 milyar dolarlık bir serveti bulunan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, Bodrum'da tatil yapıyor.
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10 milyar dolarlık bir serveti olan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi. 68 yaşındaki iş insanı, 600 ton yakıt alan mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi.
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Ricardo Salinas Pliego'nun yatından kalabalık bir grup, akşam saatlerinde tekneden inip bit bot aracılığıyla karaya geçti.
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Ricardo Salinas Pliego'nun ayrıca teknesinde helikopterinin hazır bulunduğu görüldü.