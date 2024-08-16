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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM'de Can Atalay ortamı! Meclis toplandı | Son dakika haberleri

        TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı

        TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısı bulundu. Görüşmeler başlamadan önce usul tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine birleşime 3 kez ara verildi. CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te çıkan kavga hakkında, "İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:45
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        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
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        TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı.

        TBMM, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısına ulaşıldı.

        Toplantıya AK Parti ve MHP milletvekilleri katılmadı. Toplantı yeter sayısı sağlanmasının ardından AK Parti milletvekillerinin de Genel Kurul'a katıldı.

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        ALPAY ÖZALAN'DAN AHMET ŞIK'A YUMRUK, ÜÇ KEZ ARA

        Bekir Bozdağ, toplantı yeter sayısının oluştuğunu açıkladı. Görüşmeler sırasında DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Meclis Başkanlığı'nda Bekir Bozdağ'ın olmasına itiraz ederek, usul tartışması açtı. DEVA Partili İdris Şahin'in ardından kürsüye çıkan TİP'li Ahmet Şık'ın açıklamaları sonrası AK Partili vekillerle gerginlik yaşandı.

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        AK Partili Alpay Özalan'ın TİP'li Ahmet Şık'a yumruk attığı öğrenildi. Kavgadan sonra Ahmet Şık'ın yüzünde çizikler oluşurken, CHP'li Okan Konuralp'in kaşı yarıldı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit de yaralandı.

        Olayların büyümesinin ardından oturuma 15 dakika ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından tekrar bir araya gelen Meclis'te devam eden tartışmalardan dolayı, birleşime 15 dakika daha ara verildi. Kavganın ardından birleşime 3'üncü kez ara verildi. Oturumun 15.40'ta başlaması bekleniyor.

        ÖZGÜR ÖZEL: UTANÇ İÇİNDEYİM,KURTULMUŞ'U TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA DAVET EDİYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te çıkan kavga hakkında, "İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Kurtulmuş’um derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı" dedi.

        Özel şunları söyledi:

        "Utanç verici bir durum. Bu duruma Meclis Başkanı'nın çok acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor sözlerin havada uçuşacağız yerde yumruklar uçuşuyor yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Kurtulmuş’um derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Bu olacak iş değil. Okan Konuralp arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı Gülistan Koçyiğit de kavgayı ayırmaya çalışırken maalesef çok üzgünüz."

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