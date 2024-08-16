TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısına ulaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te çıkan kavga hakkında, "İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Kurtulmuş’um derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı" dedi.

"Utanç verici bir durum. Bu duruma Meclis Başkanı'nın çok acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor sözlerin havada uçuşacağız yerde yumruklar uçuşuyor yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Kurtulmuş’um derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Bu olacak iş değil. Okan Konuralp arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı Gülistan Koçyiğit de kavgayı ayırmaya çalışırken maalesef çok üzgünüz."