AK Partili Abdullah Güler: Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değil
AK Partili Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararı sonrası TBMM'nin 14.00'teki olağanüstü toplantısı öncesi açıklama yaptı. Güler, AYM kararına ilişkin "Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değil" dedi. Güler, "Biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararı hakkında, " İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hükümet vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Toplantı öncesi AK Partili Güler basın açıklaması yaptı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları söyledi:
"İki karar vermiş bulunuyor. İçeriği hakkında benzer olmakla birlikte iptal davası açan 125 milletvekili imzası ile diğer milletvekillerinin yaptığı iki başvuru. İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hükümet vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok.
Geçmişte buna yönelik kararlar var, benzerdir, TBMM'de okunsun diye ileri sürdüler. AYM'nin aynı içerikli kararlarında karar verilmesine yer olmadığına dair hükmü ile geçmiş olaylarla ilgili bir sonuç yoktur.
Bu şekliyle kararlar verildi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar AYM'nin kendisinden buna benzer kararları ile kendi içtihatını yok saymış hem de Anayasa'nın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu açıkça Anayasa'nın 85'inci maddesine ve kendi içtihatlarına aykırıdır. AYM'nin muhalefet şerhi düşen üyeleri de bunu ifade ediyor.
"TOPLANTI YETER SAYISI OLUŞURSA GİRECEĞİZ"
Ortada mahkumiyet hükmü var. Bu hüküm kaldırılmadan AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hukuk kuralları içerisinde yapılması için biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz.
Mahkumiyet hükmü 84'üncü madde kapsamından TBMM'ye bildirilir deniliyor. Parlamentonun oylamasına sunulmadığı için eylemli içtüzük ihlali gibi dolambaçlı yoldan tesis etmek mümkün değil. Keşke kendisi, geçmiş içtihatlarına doğrudan 'yetkili ve görevli değilim' diyerek reddetseydi."
SORU CEVAP
* Anayasa'nın 84'üncü ve 85'inci maddelerinde değişiklik yapılacak mı?
Kapsamlı Anayasa değişikliği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Her bir maddesine vesayet ruhunun çöktüğü bir anayasa. Bütüncül olarak ele alınması, işbirliği ve hoşgörü çerçevesinde bir anlayışın yeni Anayasa'da olması gerekiyor.