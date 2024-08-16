Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Abdullah Güler: Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değil | Son dakika haberleri

        AK Partili Abdullah Güler: Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değil

        AK Partili Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararı sonrası TBMM'nin 14.00'teki olağanüstü toplantısı öncesi açıklama yaptı. Güler, AYM kararına ilişkin "Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değil" dedi. Güler, "Biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sonuç tesis etmek mümkün değil"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararı hakkında, " İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hükümet vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok" dedi.

        TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Toplantı öncesi AK Partili Güler basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları söyledi:

        "İki karar vermiş bulunuyor. İçeriği hakkında benzer olmakla birlikte iptal davası açan 125 milletvekili imzası ile diğer milletvekillerinin yaptığı iki başvuru. İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hükümet vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok.

        REKLAM

        Geçmişte buna yönelik kararlar var, benzerdir, TBMM'de okunsun diye ileri sürdüler. AYM'nin aynı içerikli kararlarında karar verilmesine yer olmadığına dair hükmü ile geçmiş olaylarla ilgili bir sonuç yoktur.

        Bu şekliyle kararlar verildi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar AYM'nin kendisinden buna benzer kararları ile kendi içtihatını yok saymış hem de Anayasa'nın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu açıkça Anayasa'nın 85'inci maddesine ve kendi içtihatlarına aykırıdır. AYM'nin muhalefet şerhi düşen üyeleri de bunu ifade ediyor.

        "TOPLANTI YETER SAYISI OLUŞURSA GİRECEĞİZ"

        Ortada mahkumiyet hükmü var. Bu hüküm kaldırılmadan AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hukuk kuralları içerisinde yapılması için biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz.

        Mahkumiyet hükmü 84'üncü madde kapsamından TBMM'ye bildirilir deniliyor. Parlamentonun oylamasına sunulmadığı için eylemli içtüzük ihlali gibi dolambaçlı yoldan tesis etmek mümkün değil. Keşke kendisi, geçmiş içtihatlarına doğrudan 'yetkili ve görevli değilim' diyerek reddetseydi."

        SORU CEVAP

        * Anayasa'nın 84'üncü ve 85'inci maddelerinde değişiklik yapılacak mı?

        Kapsamlı Anayasa değişikliği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Her bir maddesine vesayet ruhunun çöktüğü bir anayasa. Bütüncül olarak ele alınması, işbirliği ve hoşgörü çerçevesinde bir anlayışın yeni Anayasa'da olması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Habertürk Anasayfa