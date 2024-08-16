AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararı hakkında, " İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hükümet vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Toplantı öncesi AK Partili Güler basın açıklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları söyledi:

"İki karar vermiş bulunuyor. İçeriği hakkında benzer olmakla birlikte iptal davası açan 125 milletvekili imzası ile diğer milletvekillerinin yaptığı iki başvuru. İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hükümet vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok.

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Geçmişte buna yönelik kararlar var, benzerdir, TBMM'de okunsun diye ileri sürdüler. AYM'nin aynı içerikli kararlarında karar verilmesine yer olmadığına dair hükmü ile geçmiş olaylarla ilgili bir sonuç yoktur.

Bu şekliyle kararlar verildi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar AYM'nin kendisinden buna benzer kararları ile kendi içtihatını yok saymış hem de Anayasa'nın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu açıkça Anayasa'nın 85'inci maddesine ve kendi içtihatlarına aykırıdır. AYM'nin muhalefet şerhi düşen üyeleri de bunu ifade ediyor.

"TOPLANTI YETER SAYISI OLUŞURSA GİRECEĞİZ"

Ortada mahkumiyet hükmü var. Bu hüküm kaldırılmadan AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hukuk kuralları içerisinde yapılması için biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz.