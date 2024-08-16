Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi
Giriş: 16.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:10
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Karakuyu Mahallesi'nde konut inşaatı yapılan sahada çalışma sırasında kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
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Görevlilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Harbi'nin cenazesi işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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