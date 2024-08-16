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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da goller 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgen kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:33
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        Galatasaray, Konya'da kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

        Galatasaray'da goller 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgen kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

        ICARDI ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ!

        Galatasaray'ın Konyaspor karşısında 76. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

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        Hakem Direnç Tonusluoğlu, gol sonrası VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi.

        VAR müdahalesinin ardından Icardi'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı.

        Torreira'nın pozisyon başlangıcında Danijel Aleksic'e faul yaptığı belirtildi.

        GABRIEL SARA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

        Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı.

        GALATASARAY’DA 2 EKSİK VARDI

        Galatasaray’da, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2’nci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşısında oynayamadı. Öte yandan Derrick Köhn ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemedi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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        26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.

        35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

        41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

        45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

        59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

        76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

        Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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