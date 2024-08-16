Galatasaray'da galibiyet pankartı!

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Süper Lig'in son iki sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ilk deplasmanında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren goller milli futbolcularından geldi.

Konya'ya maçtan bir gün önce gelen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na taraftar da bir sürpriz yaptı.

Havalimanından çıkan Barış Alper Yılmaz'ın yanına giden taraftarlar, hazırladıkları pankartla Kerem Aktürkoğlu'nu da bekledi.

Barış Alper, Kerem'i de çağırarak iki futbolcu, taraftarlar ve pankartlarla birlikte poz verdi.

"Bizi siz şampiyonluk yapacaksınız" ifadelerinin bulunduğu pankartta fotoğrafları yer alan Kerem ve Barış, Galatasaray'ı Konya'da 3 puana taşıyan golleri attı.