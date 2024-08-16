Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tekrar gözaltına alınan Dağlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy'e gittiğini ve bir süre sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.