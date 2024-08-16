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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetlisini silahla başından vurdu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklandı. Sokak ortasındaki dehşet anları ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:33
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        • 1

          Kağıthane'de sokak ortasında husumetlisini tabancayla başından vurarak ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

          Olay, Sakızağacı Mahallesi'nde bir sokakta 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi.

        • 2

          Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletle caddede dolaşan 23 yaşındaki Ömer Faruk Yıldız karşılaştığı husumetlisi 22 yaşındaki Yakup Işık ile tartışmaya başladı.

          Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk Yıldız, koşarak gelip tekme attıktan sonra silahıyla Yakup Işık'ın başına ateş etti.

          Işık kanlar içerisinde yığırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        • 3

          DURUMU AĞIR

          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

          Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri başından yaralanan Yakup Işık'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

          Burada tedavi altına alınan Işık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        • 4

          TUTUKLANDI

          Polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ömer Faruk Yıldız’ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı.

          Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        • 5

          ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

          Öte yandan Ömer Faruk Yıldız’ın, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu öğrenildi.

        • 6

          SALDIRI ANI KAMERADA

          Yakup Işık’ın ağır yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

          Görüntülerde, tarafların birbirine vurmaya çalıştığı, o esnada vatandaşların araya girdiği, Ömer Faruk Yıldız’ın motosikletin bölmesinden silahı aldığı, silahı gören vatandaşların koşarak uzaklaştığı, Yıldız’ın silahıyla Yakup Işık’ın bacağına doğru ateş etmeye çalıştığı, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı ve kısa süre sonra koşarak dönüp Yakup Işık’a doğru tekme atıp ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

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