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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milyarder isimden dikkat çeken açıklama: 9'dan 5'e mesai son bulabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Milyarder isimden dikkat çeken açıklama: 9'dan 5'e mesai son bulabilir

        LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, 2034'te 9-5 mesaisinin sona ereceğini öngördüğünü açıkladı. Hoffman, yapay zekanın günümüz iş gücü tanımını değiştireceğini ve yeni bir sistem anlayışının başlayacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:12
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        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
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        Herhangi bir kuruma sözleşmeyle bağlı olmadan ve fiziksel olarak ofiste bulunmadan hizmet veren çalışanlara Gig çalışanları deniyor. Uber sürücüleri, Airbnb ev servisleri de Gig ekonomisinin örnekleri olarak öne çıkıyor.

        Son günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, mesai saatleri ve çalışma düzeniyle ilgili yeni bir sistem öngördüğünü açıkladı. Hoffman, Gig ekonomisine vurgu yaparken çalışanların da Gig ekonomisinden oluşacağını belirtti.

        Hoffman, "Gig Ekonomisi sayesinde 10 yıl içinde ABD nüfusunun yüzde 50'si serbest çalışan olacak" ifadelerini kullanırken, geleneksel iş pozisyonlarıyla kıyaslandığında, serbest çalışma modelinin daha fazla esneklik sunmasına karşın daha az iş güvenliği getirebileceğini de vurguladı.

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        Buna göre geleneksel CV'lerin geçmişte kalabileceği düşünülürken, Hoffman'ın ifadeleri teknolojik gelişmelerin yönlendirdiği daha geniş istihdam eğilimiyle bağdaştırılıyor.

        Solitaired'in kurucularından Neal Taparia, Hoffman'ın tahminlerini anlattığı eski bir videosunu paylaşmıştı. Taparia, Hoffman'ın yapay zeka devrimini ChatGPT gibi araçların ortaya çıkmasından çok önce, 1997'de öngördüğünü belirtmişti.

        İŞ HAYATINDA 9-5 SİSTEMİ

        9'dan 5'e sistemi, çalışanların standart en az 40 saatlik bir çalışma haftası kaydettiği bir mesai düzeni olarak yıllardır hayatta. Sabah 9'da başlayan ve 5'e kadar devam eden sistem pek çok kurumsal şirket tarafından uygulanıyor.

        Yapılan araştırmaya göre 9-5 mesai de çalışanların bir çoğu ofis dışı mesai düzenine yönelmeye başladı. Pew Araştırma Merkezi, uzaktan çalışanların yüzde 35'inin online çalışma sistemine tam zamanlı devam ederken, yüzde 41'inin bunu hibrit yaptığını açıkladı. Buna göre çalışanlar büyük oranda haftada en az 3 gün ofis dışında çalışıyor.

        Uzmanlar 9'dan 5'e çalışma modelinin uzun vadeli bir geleceği olup olmadığı konusunda ise kesinlik belirtmiyorlar.

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