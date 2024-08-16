Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
İstanbul'da girdikleri lüks sitelerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın hırsız yakalandı. Gözaltına alınan yaşları 19 ve 20 olan kadın hırsızların tanınmamak için turist kılığında dolaştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Kartal'da 14 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan Yıldız E'nin 60, Nazar Ş'nin ise 52 suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.
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Hırsızlık olayının ilki Kartal'da 24 Temmuz 2024 günü yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, lüks bir sitede oturan A.C.O. adlı kişi eve geldiğinde şoke eden görüntüyle karşılaştı. Evin dağınık olduğu ve evde 5 milyon değerinde bulunan ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
A.C.O, hemen polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
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Lüks sitenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis iyi giyimli turist görünümlü iki genç kadının görüntülerine ulaştı. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan iki kadının olayı gerçekleştirdiği belirlendi.
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BU KEZ FARKLI GİYİNMİŞLERDİ
Polis iki kadının kimliğini belirlemeye çalışırken, aynı bölgede benzer bir hırsızlık olayı daha yaşandı.
T.K.'nin evine giren kimliği belirsiz iki kadın hırsız, evden Rolex marka saat, 1500 dolar, 540 euro ve 800 TL parayı aldıkları belirlendi.
Ulaşılan görüntülerde olayı gerçekleştiren iki kadının, daha önceki olayda yer alan şüpheliler olduğu belirlendi. Kılık değiştiren iki kadının kısa bir süre sonra kimlikleri tespit edildi.
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SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin 20 yaşındaki Yıldız E. İle 19 yaşındaki Nazar Ş. adlı kişiler olduğu saptandı.
Çalışmaların devamında iki kadın Kartal'da yakalandı. Kadınların suç kaydı ise şaşırttı.
20 yaşındaki Yıldız E.'nın 60, 19 yaşındaki Nazar Ş.'nin ise 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İki şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.