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        Haberler Magazin Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Bill Gates'in yatlar Bodrum'da

        Milyarderler Bodrum'a demir attı

        Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan milyarderlerin devasa lüks yatları, Bodrum açıklarında gövde gösterisi yaptı

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:37
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        • 1

          İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'a ait, 500 milyon pound değerindeki 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Bodrum Yalıçiftlik açıklarına demirledi.

        • 2

          Aynı bölgede, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 200 milyon dolar değerindeki 107 metre uzunluğundaki "Mar" isimli yatı da görüldü.

        • 3

          Cayman Adaları bayraklı "Blue" yatında, 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. İki helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu ve jakuzi gibi lüks imkanların bulunduğu yat, dünyanın en büyük beşinci yatı olarak dikkat çekiyor.

        • 4

          Bodrum'a demirleyen yatın sahibi Şeyh Mansur'un yatta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

        • 5

          Öte yandan, Bill Gates'in lüks yatı "Mar" da Bodrum'a gelerek "Blue" yatının hemen yanına demir attı.

        • 6

          Alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, 16 misafir kapasiteli olup, 34 mürettebat tarafından yönetiliyor. 1.8 milyon avro haftalık kiralama ücretiyle dikkat çeken "Mar" yatında da kimin ya da kimlerin bulunduğu açıklanmadı.

          Bodrum'da bir süre demirli kalan yatlar, daha sonra Marmaris koylarına doğru hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bölgede devriye gezdiği görüldü.

        • 7

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego da Bodrum'da tatil yapıyor.

        • 8

          10 milyar dolarlık bir serveti olan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi. 68 yaşındaki iş insanı, 600 ton yakıt alan mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi.

        • 9

          Ricardo Salinas Pliego'nun yatından kalabalık bir grup, akşam saatlerinde tekneden inip bit bot aracılığıyla karaya geçti.

        • 10

          Ricardo Salinas Pliego'nun ayrıca teknesinde helikopterinin hazır bulunduğu görüldü.

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