Japonya'da çok sayıda uçuş ve tren seferi tayfun nedeniyle iptal edildi
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki çok sayıda tren seferi ve uçuş, Pasifik Okyanusu üzerinden kuzeye ilerleyen Ampil Tayfunu nedeniyle iptal edildi.
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin yakınlarından geçen Ampil Tayfunu sebebiyle oluşabilecek şiddetli rüzgar, yağış, sel ve toprak kaymaları konusunda uyardı.
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Tokyo ile Nagoya arasındaki tren seferlerinin iptal edildiğini, bazı yerel seferlerde daha yavaş tarifelere geçildiğini belirten yetkililer, olumsuz hava koşullarından etkilenen çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
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Normal şartlarda akşam saatlerine kadar açık olan Disneyland, tayfun nedeniyle 15.00'te kapatılırken kargo şirketi Yamato Transport, Tokyo ve yakınlarındaki bölgelere 16-17 Ağustos'ta teslimat yapılmayacağını bildirdi.
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Yetkililer, halkı nehirlerden ve sahillerden uzak durmaları konusunda uyardı.
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Tokyo yakınlarındaki sulardan geçmesinin ardından kuzeye doğru devam ederek Kanto ve Tohoku bölgelerini etkisi altına alması beklenen Ampil Tayfunu'nun karaya ulaşması öngörülmüyor.
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