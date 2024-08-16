Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi

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TCMB, temmuz ayına dair konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ülke genelinde bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

İstanbul'da ise aylık yüzde 0,2'lik düşüş görüldü, yıllıkta ise yüzde 26,8 artış yaşandı.

Türkiye genelinde yıllıkta en az artışın yaşandığı şehir İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 30 ile Adana-Mersin, yüzde 30,1 ile Antalya-Burdur-Isparta takip etti.

En yüksek artış ise yüzde 66 ile Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli-Van-Bitlis-Hakkari-Muş bölgesinde yaşandı.