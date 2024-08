Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası

REKLAM advertisement1

Yolcuların yıl boyunca tek yön ve gidiş-dönüş uçuş yapmalarına olanak tanıyan yıllık 'all you can fly' kartı, cuma gününe kadar tanıtım ücreti olan 499 euro (yaklaşık 18 bin 500 TL) ile satışa sunulacak ve ardından fiyat 599 euroya (yaklaşık 22 bin 170 tl) yükselecek.

Havayolunun internet sitesinde yer alan detaylara göre üyelik Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki toplam 950 rotaya uçuşlar sunuyor. Paketin tüm yolculara açık olduğu ancak sık uçan kişiler için daha avantajlı olduğu da belirtiliyor.

Sık sık uçan yolcular açısından büyük avantaj olsa da kampanyada ek masraflar da mevcut. Örneğin abonelerin ayrıca seyahat başına 9,99 Euro tutarında ayrı bir ücret ödemeleri ve pakete dahil olmayan bagaj ve koltuk seçimleri için de ücret ödemeleri gerekiyor.

Havayolu şirketi, başlangıçta 10 bin adet 'all you can fly' üyeliği satmayı planladığını söylerken, web sitesinde yer alan SSS'de koltukların 'birkaç dış ve iç faktöre' bağlı olarak müsaitliğe tabi olacağı belirtiliyor. Benzer kampanyalar geçtiğimiz sene de başka firmalar tarafından gerçekleştirilmişti. ABD'li Frontier Airlines, geçen yıl Kuzey Amerika rotaları için 599 dolarlık sınırsız Go Wild! bileti duyurmuştu. Wizz Air'in; kârının azalması ve pandemi sonrası sektördeki seyahat patlamasının ardından gelen geniş baskı nedeniyle müşteri memnuniyetinin azalması üzerine bu kampanyayı hayata geçirdiği belirtiliyor. Şirket 2023'ün üçüncü çeyreğinde 196 milyon dolar zarar açıklamıştı. Şirket buna karşın önceki yıla göre kapasitede yüzde 20, 2020'ye göre ise yüzde 50'lik bir artışla küresel olarak en hızlı büyüyen havayollarından biri olmuş ve 2024 net gelir beklentilerini korumuştu.

Kampanyaya ilginin pek çok ülkeden yoğun olduğu belirtildi.