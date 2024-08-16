Ferdi Kadıoğlu, Arda Turan'ın rekorunu kıracak mı? En pahalı Türk futbolcular

Eğer İngiliz kulübü bu teklifini 35 milyon Euro net bonservis bedeline güncellerse, Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu olarak tarihe geçebilir. Ancak, bu rekorun kırılması için Fenerbahçe’nin bu teklifi kabul etmesi gerekecek.